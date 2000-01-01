27.05 20:29 MIGnews.com

Премьер Италии представлял на саммите G7 позицию РФ и КНР

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что представлял на саммите Группы семи точку зрения России и Китая. Об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции по завершении двухдневной встречи."Я могу сказать, что представлял здесь точку зрения по основным международным темам лидеров России и Китая. И надеюсь, это будет оценено", - заявил глава правительства.При этом он напомнил, что незадолго до саммита он побывал в Китае и России, где встречался с высшим руководством, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным.Политик также подчеркнул, что саммит в Таормине подтвердил важность формата Группы семи, и выразил удовлетворение его итогами."У нас состоялась настоящая дискуссия, дискуссии всегда настоящие, но на этот раз она была еще более насыщенной, чем обычно. И это подтвердило важность формата "семерки", который дает возможность обмена мнениями, которые могут отличаться. Но именно это позволяет разобраться, в чем состоят разногласия и прийти к точкам соприкосновения, когда это возможно", - цитирует ТАСС слова Джентилони.