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flickr 27.05 18:33   MIGnews.com

ООН: Израиль обязан завершить энергетический кризис в Газе

Организация Объединенных Наций предупредила, что энергетический кризис в Газе серьезно влияет на систему водоснабжения и здравоохранения, и в свою очередь это может вызвать вспышку насилия в секторе.

Представитель ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов, выступая в Совете Безопасности в пятницу, 26 мая, заявил:

"Израиль, Палестинская автономия и террористическая организация ХАМАС, правящая в Газе – все они имеют обязательства по обеспечению благосостояния жителей сектора".

Единственная электростанция в Газе полностью прекратила функционировать после того, как закончились запасы топлива 16 апреля текущего года. В марте Рамалла уведомила ХАМАС о том, что правительство Аббаса отказывается участвовать в разрешении энергетического кризиса в Газе.

Электричество поставлялось в Газу израильской энергетической компанией Dor, однако Аббас сообщил, что больше не собирается платить за электричество.
Израиль поставляет в анклав 125 мегаватт, что составляет около 30% электроэнергии, потребляемой палестинцами.

До этого Управление электроэнергии сектора Газы сообщило о том, что деньги, полученные от Катара и Турции и предназначавшиеся на закупку дизельного топлива для местной электростанции, закончились.

В настоящее время жители сектора могут пользоваться электричеством только 4 часа в день. Однако лидеры ХАМАСа пользуются электричеством 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Выступая перед Советом Безопасности из Иерусалима по видеовстрече, Младенов продолжил:

"Как долго вы думаете, они еще смогут выживать, если пользование электричеством сократят до двух часов в день? Кто заплатить цену за последующее насилие и эскалацию?

Больницы были вынуждены отложить операции, а опреснительные установки работают на 15 процентов мощности, обеспечивая питьевую воду в течение нескольких часов каждые два-четыре дня".

"Прямо сейчас 100 тысяч кубических метров неочищенных сточных вод сбрасываются в Средиземное море. Это равно 40 олимпийским плавательным бассейнам сточных вод. Ежедневно", — подчеркнул Младенов.

По словам представителя ООН на Ближнем Востоке это "экологическая катастрофа для Израиля, Египта и Газы".
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