Рухани и Путин обсудили Сирию и экономические связи
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры двух стран подчеркнули необходимость совместных усилий для урегулирования сирийского кризиса и обсудили экономические связи, как сообщил в субботу, 27 мая, Кремль.
Кремль также добавил, что президент России Путин поздравил Рухани с его недавней победой на президентских выборах.
В своем сообщении Кремль пояснил, что обсуждаемые экономические вопросы включают совместные проекты в нефтегазовом секторе и мирные ядерные проекты.