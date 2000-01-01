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Рухани и Путин обсудили Сирию и экономические связи | Фото: Thinkstock28.05 01:31   MIGnews.com

Рухани и Путин обсудили Сирию и экономические связи

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры двух стран подчеркнули необходимость совместных усилий для урегулирования сирийского кризиса и обсудили экономические связи, как сообщил в субботу, 27 мая, Кремль.

Кремль также добавил, что президент России Путин поздравил Рухани с его недавней победой на президентских выборах.

В своем сообщении Кремль пояснил, что обсуждаемые экономические вопросы включают совместные проекты в нефтегазовом секторе и мирные ядерные проекты.
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