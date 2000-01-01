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Максика выражает беспокойство из-за проблем на границе с США 28.04 07:13   MIGnews.com

Максика выражает беспокойство из-за проблем на границе с США

Правительство Мексики вновь выразило беспокойство по поводу задержек при перемещении товаров и переходе людей через границу США и Мексики.

Министерство иностранных дел Мексики заявило, что это наносит ущерб торговле.

Задержки начали происходить с тех пор, как президент США Дональд Трамп в прошлом месяце угрожал закрыть границу, если Мексика не будет препятствовать нелегальным мигрантам въезжать в США.

«Министерство иностранных дел заявило о настоятельной необходимости улучшить движение товаров и людей и углубить взаимное сотрудничество, чтобы гарантировать эффективность и безопасность нашей общей границы», - говорится в заявлении министерства.


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