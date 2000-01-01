27.04 20:37 MIGnews.com

"Они дадут- они получат": Мандельблитт в ловушке Нетаниягу

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израильская пресса выражает крайнее возмущение в связи с тем, что сделка по обмену двух сирийских заключенных на тело павшего солдата ЦАХАЛа Захарии Баумеля не обсуждалась на заседании военно-политического кабинета.Наиболее ясно претензии к Нетаниягу изложил Амир Орен в статье, опубликованной порталом walla.Орен сообщает, что проблемой является “не суть сделки, а манера ее проведения”. Орен пишет, что нет никаких проблем в том, что гроб с телом Захарии Баумеля вернули на родину, и что это можно только приветствовать. Также нет никаких проблем с освобождением двух сирийских заключенных. И президент Ривлин, подписавший указ об их помиловании, и юридический советник Авихай Мандельблитт, одобривший сделку, действовали в рамках предоставленных им законом полномочий. Орен пишет: “Скандал - в поведении вокруг сделки”.Орен пишет: “Нетаниягу ненавидит сделки по обмену. Он принципиально противостоял сделки Ахмеда Джибриля в 1985 году - и каждой подобной такой сделке с тех пор. Он хочет, чтобы его знали как “господин Безопасность”, а не как “господин Капитуляция”. Он выступал против сделки Шалита и и сегодня выступает против сделки по обмену тел двух солдат ЦАХАЛа и двух израильских граждан, добровольно ушедших в Газу на палестинских заключенных. Это - пробка, блокирующая отношения между Израилем и ХАМАСом.Нетаниягу, отец принципа “Они дадут- они получат” отдал двух сирийских заключенных, и получил не только Баумеля, но и редкие военные почести от российского президента Владимира Путина. До этих пор все ОК. То, что неправильно - это порядок действий и тайминг. Нетаниягу получил непосредственно перед выборами в Кнессет, а отдал - после выборов. Первая часть сделки была направлена на то помочь ему политически. Вторая часть могла ему навредить - и потому проведена только после выборов.Мандельблитт, вместо того, чтобы прямо вынести обвинение против Нетаниягу до формирования нового правительства, дает ему возможность и досудебного слушания, и отсрочку в четыре месяца - и издает мнение, согласно которому Нетаниягу не обязан в некоторых случаях не советоваться с министрами - как в данной сделке, когда речь не идет о жизни израильтян. Мандельблитт снова оказался в ловушке Нетаниягу, который постоянно представляет его “коллаборационистом”.Орен завершает свою статью следующим неожиданным обвинением, согласно которому мы стали свидетелями реализации предсказания главы ШАБАКа Надава Аргмана о “российском вмешательстве в выборы”: Путин, как и Дональд Трамп, желает победу Нетаниягу на выборах. Последние полтора года Надав Аргаман предупреждает о вмешательстве России в демократический процесс в Израиле. Офис Нетаниягу, когда его спросили о том, обсуждался ли этот вопрос во время последней встречи Путина и Нетаниягу в Москве, попросту отказался от комментариев”.