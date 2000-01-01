27.04 19:37 MIGnews.com

Кого освобождает Израиль в обмен на Баумеля

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12-й канал израильского ТВ подтверждает распространенную ранее каналом Russia Today информацию о том, что в обмен на тело павшего в Ливане солдата Захарии Баумеля из израильских тюрем будут освобождены заключенные.12-й канал сообщает, что будут освобождены два сирийских гражданина - один из них отбывает наказание по уголовным обвинениям, второй сидит за терроризм.Первый, Зидан Тауиль,1962 года, житель сирийской приграничной деревни Хадар. Он сидит за попытку контрабанды наркотиков через израильскую границу. Тауиль был задержан в июле 2008 году. Его должны были в любом случае освободить в июле 2019 - по истечении срока наказания.Второй заключенный - Мис Ахмад, 1984 года, палестинец из лагеря палестинских беженцев Ярмук близ Дамаска. Он был осужден в апреле 2005 года за попытку инфильтрации на базу ЦАХАЛа с целью совершения террористической атаки. Срок его заключения истекает в 2023 году.Незадолго до того, как было опубликовано сообщение о личности освобождаемых заключенных, высокопоставленный сирийский источник подтвердил в интервью Reuters, что при российском посредничестве “Израиль освободит двух или более сирийских заключенных”. Он добавил, что сирийские власти “давили” на Москву с тем, чтобы обещание об освобождении заключенных в обмен на тело Баумеля было исполнено.Высокопоставленный источник в Израиле заявил, что сирийские заключенные будут освобождены. Он, однако, подчеркнул, что речь идет не о сделке по обмену, но о “жесте доброй воли”, и что решение об освобождении было принято только после того, как тело Баумеля было возвращено на родину. Израильский источник подчеркнул: “Только после возвращения тела Захарии Баумеля, в последние дни, Израиль принял решение об освобождении заключенных в качестве жеста доброй воли. Эта тема не обсуждалась заранее. Израиль неустанно работает ради возвращения погибших и пропавших без вести на родину”.12-й канал сообщает, что “решение об удивившем всех маневре” было принято без обсуждения в военно-политическом кабинете и без того, чтобы об этом знали министры. Решение о помиловании формально принято президентом Рувеном Ривлиным, с одобрения юридического советника правительтва Авихая Мандельблитта.