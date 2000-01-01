Послы Гуайдо ждут поддержки от Китая и России

Послы, назначенные Хуаном Гуайдо, лидером венесуэльской оппозиции, признанным большинством западных стран в качестве президента страны, встречаются в субботу в Колумбии, чтобы обсудить, как заручиться поддержкой Китая и России.
Более дюжины послов из Латинской Америки и Соединенных Штатов, собравшихся в отеле в Боготе, проанализируют следующий этап, который, как они надеются, приведет Мадуро и его военных сторонников к отставке.
Этот план будет направлен на то, чтобы убедить Россию и Китай поддержать Гуайдо, заявил агентству Reuters бывший глава Национального собрания Венесуэлы, живущий в Колумбии, Хулио Борхес.