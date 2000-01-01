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Ким Чен Ын: США повели себя недобросовестно 27.04 15:39   MIGnews.com

Ким Чен Ын: США повели себя недобросовестно

Ким Чен Ын, покидая Россию после саммита с Путиным, обвинил США в «недобросовестности» в проведении ядерных переговоров.

Официальное корейское Центральное информационное агентство сообщило, что Ким сказал Путину, что США выражали «одностороннее недобросовестное отношение» на саммите.

«Мир и безопасность на Корейском полуострове будут полностью зависеть от будущего США, и КНДР будет готовиться к любой возможной ситуации», - сказала Ким.

Буквально неделю назад Пхеньян потребовал отстранить госсекретаря США Майка Помпео от зашедших в тупик переговоров по ядерному оружию, обвинив его в срыве процесса.


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