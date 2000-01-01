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Протестующие и военные Судана сядут за стол переговоров | Фото:27.04 15:04   MIGnews.com

Протестующие и военные Судана сядут за стол переговоров

Объединенная комиссия, представляющая военное руководство Судана и протестующих, проводит свою первую встречу в субботу, 27 апреля. Целью является обсуждение гражданского правления, сказали организаторы протестов. Лидеры протестов провели несколько раундов пока безрезультатных переговоров с правящим военным советом после того, как армия свергла президента-ветерана Омара аль-Башира 11 апреля.

Ранее на этой неделе обе стороны договорились создать совместный комитет для составления плана дальнейших действий. Альянс за свободу и перемены, объединяющий низовых организаторов с оппозиционными и повстанческими группами, поддерживает массовые протесты за возвращение к гражданскому правлению после свержения Башира, правящего три десятилетия.

"Совместный комитет с переходным военным советом проведет свое первое заседание сегодня, в субботу", - говорится в заявлении АФК. Пока что военный совет отказался уйти в отставку, настаивая на том, что он пришел к власти в течение двухлетнего переходного периода. Но в пятницу он заявил, что находится в "постоянном контакте" с протестным движением и ждет, когда тот выберет делегатов в новую объединенную группу.

Протестующие продолжают оказывать давление на военных, не останавливая круглосуточную сидячую забастовку за пределами штаб-квартиры армии и мобилизуя десятки тысяч людей на "миллионный" марш за гражданское правление. Западные правительства выразили поддержку гражданского правления, но основные кредиторы Судана в Персидском заливе поддержали военный совет.


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