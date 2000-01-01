27.04 12:26 MIGnews.com

Эрдоган оправдал "армянский Холокост"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе оправдал геноцид армян, утверждая, что депортация христианского населения Османской империей в 1915 году была "обоснованной". 24 апреля - годовщина геноцида армян, в котором погибло более 1,5 миллионов человек в период с 1915 по 1923 год. Турция еще не принесла извинений и даже не признала геноцид.Эрдоган заявил на симпозиуме в среду: "Переселение армянских банд и их сторонников, которые убивали мусульманский народ, в том числе женщин и детей, в восточной Анатолии, было самым разумным действием, которое можно было предпринять в такой период. Двери наших архивов широко открыты для всех, кто ищет правду. Армяне утверждают, что кампания по геноциду от рук османских сил казнила 1,5 миллиона этнических армян с 1915 по 1923 годы в Анатолии, сердце современной Турции. Турция утверждает, что смерти произошли в бою, когда христиане встали на сторону российской армии."Тысячи людей вышли на улицы в Лос-Анджелесе, где проживает одна из крупнейших армянских общин в США, чтобы потребовать от президента США Дональда Трампа официально признать геноцид, который он назвал в заявлении "массовым злодеянием". А в Вашингтоне армяне собрались в день геноцида у посольства Турции, обвинив Анкару в поддержке ISIS. Протестующие в Вашингтоне призвали международное сообщество признать "армянский Холокост".