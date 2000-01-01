Австралия отравит более двух миллионов диких кошек
Согласно сообщениям СМИ, правительство Австралии собирается уничтожить более двух миллионов диких кошек для защиты местных видов к 2020 году. Одной из тактик правительства будет сбрасывание с воздуха ядовитых колбас на тысячи гектаров земли.
Кошки будут умирать, спустя 15 минут после употребления колбас, приготовленных из мяса кенгуру, куриного жира, трав, специй и яда, сообщает New York Times. Доктор Дейв Алгар, который помог разработать рецепт яда, сказал, что он использовал своих кошек, чтобы проверить вкус колбас перед добавлением яда.
"У них должен быть хороший вкус", - сказал он газете. "Это - последняя еда кошки". С тех пор, как они были впервые завезены европейскими поселенцами, дикие кошки "внесли вклад" в вымирание примерно 20 видов млекопитающих, сказал Грегори Эндрюс, национальный комиссар по исчезающим видам, в интервью газете Sydney Morning Herald.