Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Австралия отравит более двух миллионов диких кошек | Фото:28.04 01:49   MIGnews.com

Австралия отравит более двух миллионов диких кошек

Согласно сообщениям СМИ, правительство Австралии собирается уничтожить более двух миллионов диких кошек для защиты местных видов к 2020 году. Одной из тактик правительства будет сбрасывание с воздуха ядовитых колбас на тысячи гектаров земли.



Кошки будут умирать, спустя 15 минут после употребления колбас, приготовленных из мяса кенгуру, куриного жира, трав, специй и яда, сообщает New York Times. Доктор Дейв Алгар, который помог разработать рецепт яда, сказал, что он использовал своих кошек, чтобы проверить вкус колбас перед добавлением яда.

"У них должен быть хороший вкус", - сказал он газете. "Это - последняя еда кошки". С тех пор, как они были впервые завезены европейскими поселенцами, дикие кошки "внесли вклад" в вымирание примерно 20 видов млекопитающих, сказал Грегори Эндрюс, национальный комиссар по исчезающим видам, в интервью газете Sydney Morning Herald.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:49
Тейлор Свифт выпустила новую песню-дуэт
23:59
Сан-Диего: один из раненых скончался
23:49
Сан-Диего: стрелок успел сделать 14 выстелов
23:31
Мэр Сан-Диего:стрелок хотел пробиться в синагогу
23:23
Nissan в очередной раз отказывает Renault
23:10
США: Равин и двое его детей ранены
23:01
США: Подробнисти теракта
22:54
США: Первые подробности теракта
22:47
США: стральба возле синагоги
22:46
НАСА поупражняется с "потенциально опасным астероидом"
21:39
Шри-Ланка: Вне закона объявлены две исламистские группировки
21:15
“Желтые жилеты” снова бунтуют во Франции
20:41
ЦАХАЛ завершил учения “Allied Spirit X”  
20:37
"Они дадут- они получат": Мандельблитт в ловушке Нетаниягу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus