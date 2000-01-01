28.04 01:49 MIGnews.com

Австралия отравит более двух миллионов диких кошек

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Согласно сообщениям СМИ, правительство Австралии собирается уничтожить более двух миллионов диких кошек для защиты местных видов к 2020 году. Одной из тактик правительства будет сбрасывание с воздуха ядовитых колбас на тысячи гектаров земли.Кошки будут умирать, спустя 15 минут после употребления колбас, приготовленных из мяса кенгуру, куриного жира, трав, специй и яда, сообщает New York Times. Доктор Дейв Алгар, который помог разработать рецепт яда, сказал, что он использовал своих кошек, чтобы проверить вкус колбас перед добавлением яда."У них должен быть хороший вкус", - сказал он газете. "Это - последняя еда кошки". С тех пор, как они были впервые завезены европейскими поселенцами, дикие кошки "внесли вклад" в вымирание примерно 20 видов млекопитающих, сказал Грегори Эндрюс, национальный комиссар по исчезающим видам, в интервью газете Sydney Morning Herald.