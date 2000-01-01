27.04 11:11 MIGnews.com

Луки и стрелы: коренные племена Бразилии вышли на протесты

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Тысячи людей, представляющих более 300 коренных племен Бразилии, устроили протесты под правительственными учреждениями в столице, Бразилиа. Правый президент Жаир Больсонаро ведет политику, которая угрожает резервациям коренных племен.Представители племен собрались на протесты в традиционных головных уборах из перьев птиц Амазонки и в характерных рисунках по всему телу. В руках они держали луки, стрелы и барабаны, выкрикивая слова сопротивления. Марш проходил в конце трехдневного митинга под названием "Лагерь свободной земли"."Наши семьи в опасности, наши дети находятся под угрозой, наши люди подвергаются нападениям. Они хотят убить наш народ, во имя того, что они называют экономическим прогрессом." - сказал Караи Попигуа, представитель гуарани (группа народов).Президент Больсонаро, бывший капитан армии, был избран в октябре при поддержке бразильского сельскохозяйственного сектора, который стремился получить доступ к большему количеству земель и уменьшить количество мер по охране окружающей среды. Одна из его первых мер состояла в том, чтобы ликвидировать агентство по делам коренных народов FUNAI, передавая решения о демаркации резервирования Министерству сельского хозяйства, которое контролируется интересами фермеров."Для нашей страны плохо иметь правительство, которое не понимает борьбу коренных народов и не имеет никаких знаний о коренном населении", - сказал Даран, вождь тупи-гуарани.В Бразилии проживает более 850 000 коренных жителей, что составляет менее 1 процента ее населения. Они живут в резервациях, которые составляют около 13 процентов территории страны. Больсонаро считает, что эта территория слишком большая для такого количество людей, и пообещал пересмотреть некоторые её границы. Он также считает племена плохо развитыми и призывает их к ассимиляции.