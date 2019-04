27.04 10:47 MIGnews.com

Израиль начнет борьбу с пробками

Министерство транспорта Израиля запускает пилотную программу, направленную на борьбы с пробками в стране. Водители будут получать годовой бюджет в размере 4500 шекелей (1250 долл. США), из которого будут вычитаться деньги за определенные действия, такие как вождение в часы пик. Хорошее поведение, такое как совместное использование автомобилей, может пополнить бюджет водителя до 25 шекелей за поездку.В конце года участники дорожного движения положат в карман все, что осталось в их бюджетах, если ограничения не превышают 2000 шекелей (555 долл. США). Аналогичная программа была опробована в 2013 году. Тогда 400 из 1200 участников сократили количество поездок в час пик в среднем на 16,4%, получив при этом несколько тысяч шекелей. Следующий этап программы был запланирован на 2015 год, но был остановлен министром транспорта Исраэлем Кацем, который заявил, что это может привести к новому налогу на водителей.Пилотную программу контролирует израильская правительственная компания Ayalon Highways Co. и осуществляется компанией по управлению автомобильными ресурсами Pointer Telocation Ltd. и службой мобильной парковки Pango Pay & Go Ltd. Финансирование полностью берет на себя правительство.Проект начнется с ограниченного числа участников - 500 водителей, набранных из эксперимента 2013 года. После того, как будет доказано, что система работает, будут привлечены еще 4500 добровольцев, и проект перейдет к следующему этапу тестирования, который будет включать в себя мониторинг маршрутов и часов, проведенных людьми в пути. Финальная стадия подключит до 100 000 участников, добавленных в группы по 5000 человек каждые несколько месяцев.Кац ранее не одобрял этот проект, потребовав, чтобы государство инвестировало эти средства в инфраструктуру общественного транспорта, сообщил Calcalist представитель министерства транспорта.