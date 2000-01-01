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В обмен на возвращение Баумеля Израиль освободит сирийцефото: пресс-служба премьер-министра Израиля27.04 10:13   MIGnews.com

В обмен на возвращение Баумеля Израиль освободит сирийцев

Специальный посланник президента России Путина на переговорах по урегулированию сирийского конфликта Александр Лаврентьев прокомментировал в интервью российскому каналу Russia Today возвращение останков погибшего в Ливане израильского солдата Захарии Баумеля.

Лаврентьев заявил, что возвращение останков Баумеля является “позитивным шагом между Израилем и Сирией”. Он добавил, что в ответ Израиль “освободит сирийских узников, находящихся в израильских тюрьмах”.

Лаврентьев также осудил атаки Израиля на сирийской территории, сообщив, что они “подрывают стабильность в регионе”.

Захария Баумель, пал в бою при Султан Якуб во время операции Мир Галилее в Ливане в 1982 году.

Всего в результате сложной операции в Израиль было доставлено 11 тел. Одно из них идентифицировано как тело Захарии Баумеля.

Тела обнаружены на кладбище лагеря палестинских беженцев Ярмук в пригородах Дамаска. Лагерь контролировался террористической организацией ХАМАС,  а во время сирийской гражданской войны - различными джихадистскими фракциями и ISIS.

Арабские СМИ сообщают, что непосредственно эксгумацию тел провели турки. Они точно не знали, какое из тел - останки израильского солдата.

Три года назад Россия передала Израилю танк, захваченный в ходе битвы при Султан Якуб, в которой был убит Захария Баумель. Шесть месяцев назад пресс-представитель Кремля подтвердил, что Россия помогает Израилю в поиске тел погибших солдат. Как представляется, личные связи Биньямина Нетаниягу с российским президентом Путиным оказали большую помощь в розыске тел.

Пресс-представитель ЦАХАЛа Ронен Манлис сообщил, что тело Баумеля было доставлено через третью страну, но не сказал какую. Возможно, что Нетаниягу вылетел в Москву для того, чтобы лично выразить Путину благодарность за помощь в розыске и доставке тела.

Президент России Владимир Путин позднее заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, что российская сторона предоставит останки и личные вещи пропавших без вести израильских солдат.

В ходе встречи с Нетаниягу в Москве Путин заявил: “Наши люди, вместе с сирийскими силами нашли тело Захарии Баумеля”.


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