27.04 10:13 MIGnews.com

В обмен на возвращение Баумеля Израиль освободит сирийцев

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Специальный посланник президента России Путина на переговорах по урегулированию сирийского конфликта Александр Лаврентьев прокомментировал в интервью российскому каналу Russia Today возвращение останков погибшего в Ливане израильского солдата Захарии Баумеля.Лаврентьев заявил, что возвращение останков Баумеля является “позитивным шагом между Израилем и Сирией”. Он добавил, что в ответ Израиль “освободит сирийских узников, находящихся в израильских тюрьмах”.Лаврентьев также осудил атаки Израиля на сирийской территории, сообщив, что они “подрывают стабильность в регионе”.Захария Баумель, пал в бою при Султан Якуб во время операции Мир Галилее в Ливане в 1982 году.Всего в результате сложной операции в Израиль было доставлено 11 тел. Одно из них идентифицировано как тело Захарии Баумеля.Тела обнаружены на кладбище лагеря палестинских беженцев Ярмук в пригородах Дамаска. Лагерь контролировался террористической организацией ХАМАС, а во время сирийской гражданской войны - различными джихадистскими фракциями и ISIS.Арабские СМИ сообщают, что непосредственно эксгумацию тел провели турки. Они точно не знали, какое из тел - останки израильского солдата.Три года назад Россия передала Израилю танк, захваченный в ходе битвы при Султан Якуб, в которой был убит Захария Баумель. Шесть месяцев назад пресс-представитель Кремля подтвердил, что Россия помогает Израилю в поиске тел погибших солдат. Как представляется, личные связи Биньямина Нетаниягу с российским президентом Путиным оказали большую помощь в розыске тел.Пресс-представитель ЦАХАЛа Ронен Манлис сообщил, что тело Баумеля было доставлено через третью страну, но не сказал какую. Возможно, что Нетаниягу вылетел в Москву для того, чтобы лично выразить Путину благодарность за помощь в розыске и доставке тела.Президент России Владимир Путин позднее заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, что российская сторона предоставит останки и личные вещи пропавших без вести израильских солдат.В ходе встречи с Нетаниягу в Москве Путин заявил: “Наши люди, вместе с сирийскими силами нашли тело Захарии Баумеля”.