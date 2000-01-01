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Весь народ Израиля плачет сегодня и скорбит о погибших детях | Фото:27.04 10:15   MIGnews.com

Ципи Ливни: Израиль плачет и скорбит о погибших детях

Ципи Ливни, лидер партии Ха-Тнуа: "Весь народ Израиля сегодня плачет и скорбит. Ужасная, непостижимая трагедия. Ученики курсов предармейской подготовки, юноши и девушки с высокой мотивацией, стремящиеся служить обществу и стране, отправились на экскурсию по любимому Израилю.

Настоящий сионизм, чистый и самый искренний. Замечательные дети... Невыносимо больно думать о трагедии родителей, потерявших детей... Несколько недель назад я договорилась о встрече в воскресенье на курсах предармейской подготовки "Бней-Цион", хотела встретиться с учениками, посидеть вместе у костра и поговорить о жизни...Сегодня сердце обливается кровью от боли, я обнимаю семьи, потерявшие детей и всех учеников курсов предармейской подготовки"..
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