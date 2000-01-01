27.04 10:15 MIGnews.com

Ципи Ливни: Израиль плачет и скорбит о погибших детях

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Ципи Ливни, лидер партии Ха-Тнуа: "Весь народ Израиля сегодня плачет и скорбит. Ужасная, непостижимая трагедия. Ученики курсов предармейской подготовки, юноши и девушки с высокой мотивацией, стремящиеся служить обществу и стране, отправились на экскурсию по любимому Израилю.Настоящий сионизм, чистый и самый искренний. Замечательные дети... Невыносимо больно думать о трагедии родителей, потерявших детей... Несколько недель назад я договорилась о встрече в воскресенье на курсах предармейской подготовки "Бней-Цион", хотела встретиться с учениками, посидеть вместе у костра и поговорить о жизни...Сегодня сердце обливается кровью от боли, я обнимаю семьи, потерявшие детей и всех учеников курсов предармейской подготовки"..