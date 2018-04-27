США передумали поставлять Турции новейшие истребители
Сенаторы США намерены разорвать договор с Турцией на поставку истребителей нового поколения F-35. Это связано с тем, что, как утверждают сенаторы, в последнее время интересы Турции и США расходятся.
Как сообщили на Lenta.ru, республиканские и демократические сенаторы США заявили, что в последнее время интересы Турции и США расходятся, поэтому опасно добровольно предоставлять Эрдогану столь можное оружие.
агентство отметило, что Турция планировала купить у США 166 истребителей F-35.