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скриншот с видео YouTube 27.04 09:37   MIGnews.com

Лидеры Южной и Северной Кореи впервые провели переговоры

Президент Южной Кореи Мун Чжеин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели первый официальный дипломатический визит, в ходе которого обсудили воссоединение полуострова.

"Я осознаю, какая ответственность лежит на наших с вами плечах. И я благодарен вам за решимость и мужество, которые вы проявили, прибыв на эти переговоры. Так давайте вместе проявим мужество и решимость и принесем мир и процветание на Корейский полуостров. С этого дня демаркационная линия больше не является символом раздора, она стала символом мира", - передали слова Мун Чжеина на ТАСС.

Также президент заявил, что готов вести переговоры "хоть весь день, если это потребуется".

Согласно сообщению Lenta.ru, Ким Чен Ын пообещал Чжеину больше не будить его утренними испытаниями ядерных ракет.

По итогам встречи северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил закончить войну, длившуюся годами, на что президент Мун Чжеин согласился и предложил наладить железнодорожное сообщение между странами.
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