Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









скриншот с видео YouTube 27.04 08:32   MIGnews.com

Трамп и Меркель: что будут обсуждать главы государств?

Сегодня, 27 апреля, Трамп встретится с Меркель для обсуждения острейших на данных момент внешнеполитических вопросов.

Как сообщили на RT, 27 апреля канцлер Германии Ангела Меркель прилетает в Вашингтон с фоициальным визитом к президенту США Дональду Трампу для обсуждения, прежде всего, проблем Сирии, освобождение ФРГ от санкций, направленных на Россию, ядерного договора с Ираном, экономических отношений между Генрманией и США, а также финансирования НАТО.

Эксперты агентства уверяют, что Германия не самый удобный соузник для Соединенных штатов, основываясь на предыдущем опыте. В 2017 году Меркель уже посещала Вашингтон и тогда получила не самый теплый прием. Так, Трамп проигнорировал предложение канцлера пожать руки в время прошлого визита. Однако позже пресс-секретарь Белого дома Шон Спейси опавдал это тем, что президент просто не услышал слова Меркель.
Фото из Twitter: donald trump
Сам Трамп на своей странице в Twitter заявил: "Несмотря на все новости что вы слышали это ложь, у меня была прекрасная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Тем не менее, Германия должна .....". Позже президент добавил недостающий пазл в этом сообщинии, заявил, что Германия должна лучше финансировать НАТО.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:54
Палестинцы пытались ввезти в Израиль взрывное устройство
08:37
Трагедия у Мертвого моря: найдено тело пропавшей девушки
07:57
В результате наводнения в Араве погибли 10 молодых людей
07:22
Директор ZAKA: Арава - самая страшная катастрофа
07:13
Израиль. Мать утопила ребенка, думая, что он мессия
07:12
Полиция: не приезжайте к Арава и к Мертвому морю
06:27
Светлова требует от МВД не унижать прибывающих в Израиль
06:19
Определена самая счастливая нация в ЕС
04:44
Юнкер говорит, что Греции не нужна финпомощь
02:39
Пашинян разберется с транспортными проблемами в Армении
01:36
В США полицейскому присудили десятки убийств и изнасилований
00:41
Лидеры Южной Кореи и КНДР побеседуют наедине
23:26
Джигарханян вышел из комы
21:16
ИГ хочет проникнуть в Европу, чтобы устроить хаос
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus