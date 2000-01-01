Трамп и Меркель: что будут обсуждать главы государств?
Сегодня, 27 апреля, Трамп встретится с Меркель для обсуждения острейших на данных момент внешнеполитических вопросов.
Как сообщили на RT, 27 апреля канцлер Германии Ангела Меркель прилетает в Вашингтон с фоициальным визитом к президенту США Дональду Трампу для обсуждения, прежде всего, проблем Сирии, освобождение ФРГ от санкций, направленных на Россию, ядерного договора с Ираном, экономических отношений между Генрманией и США, а также финансирования НАТО.
Эксперты агентства уверяют, что Германия не самый удобный соузник для Соединенных штатов, основываясь на предыдущем опыте. В 2017 году Меркель уже посещала Вашингтон и тогда получила не самый теплый прием. Так, Трамп проигнорировал предложение канцлера пожать руки в время прошлого визита. Однако позже пресс-секретарь Белого дома Шон Спейси опавдал это тем, что президент просто не услышал слова Меркель.
Сам Трамп на своей странице в Twitter заявил: "Несмотря на все новости что вы слышали это ложь, у меня была прекрасная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Тем не менее, Германия должна .....". Позже президент добавил недостающий пазл в этом сообщинии, заявил, что Германия должна лучше финансировать НАТО.