Польша возмущена заявлением США про закон о Холокосте
Правительство Польши критикует заявление американского конгрессмена, который заявил, что новый закон о Холокосте прославляет нацистских коллаборационистов и отрицает трагедию еврейского народа.
Такое высказывание сделал Ро Ханна, демократ от штата Калифорния, один из двух конгрессменов, возглавляющих двухпартийную программу по борьбе с антисемитизмом в Польше и Украине, сообщает в пятницу, 27 апреля The Times of Israel.
В среду Ханна заявил, что польское правительство должно быть встревожено возрождением антисемитизма в Украине и Польше. По его мнению, обе страны недавно приняли законы, прославляющие нацистских коллаборационистов и отрицающие Холокост.
Советник польского премьер-министра Анджей Паулузек назвал эти обвинения "безответственными и шокирующими". А замминистра иностранных дел Бартош Чихоцкий ответил, что он "был бы признателен, если бы вы показали хоть один закон, принятый в Польше" подобного содержания.