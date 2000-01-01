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Польша возмущена заявлением США про закон о Холокосте | Фото:27.04 09:08   MIGnews.com

Польша возмущена заявлением США про закон о Холокосте

Правительство Польши критикует заявление американского конгрессмена, который заявил, что новый закон о Холокосте прославляет нацистских коллаборационистов и отрицает трагедию еврейского народа.

Такое высказывание сделал Ро Ханна, демократ от штата Калифорния, один из двух конгрессменов, возглавляющих двухпартийную программу по борьбе с антисемитизмом в Польше и Украине, сообщает в пятницу, 27 апреля The Times of Israel.

В среду Ханна заявил, что польское правительство должно быть встревожено возрождением антисемитизма в Украине и Польше. По его мнению, обе страны недавно приняли законы, прославляющие нацистских коллаборационистов и отрицающие Холокост.

Советник польского премьер-министра Анджей Паулузек назвал эти обвинения "безответственными и шокирующими". А замминистра иностранных дел Бартош Чихоцкий ответил, что он "был бы признателен, если бы вы показали хоть один закон, принятый в Польше" подобного содержания.
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