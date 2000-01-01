28.04 07:15 MIGnews.com

Дани Данон: верховный комиссар ООН одержим критикой Израиля

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Постоянные обвинения в нарушении международного права Израилем лишь подстегивают палестинский терроризм и вдохновляют террористическую группировку ХАМАС использовать мирных жителей в качестве живого щита, заявил посол Еврейского государства при ООН Дани Данон."Решение верховного комиссар осудить демократическую страну, которая усердно защищает свой суверенитет, при этом полностью проигнорировать террористов из ХАМАС, использующих детей в качестве живых щитов, способствует продолжению террора и воодушевляет на дальнейшую эксплуатацию гражданского населения. Это заявление в очередной раз доказывает, что верховный комиссар не сосредоточен на правах человека, а всего лишь одержим критикой Израиля", - гласит заявление дипломата.Напомним, что раньше верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль Хусейн обвинил Израиль в применении чрезмерной силы во время еженедельных беспорядков вдоль границы с сектором Газа.Что примечательно, критикуя Еврейское государство он никак не вспомнил террористическую группировку ХАМАС.