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Дани Данон: верховный комиссар ООН одержим критикой Израиля 28.04 07:15   MIGnews.com

Дани Данон: верховный комиссар ООН одержим критикой Израиля

Постоянные обвинения в нарушении международного права Израилем лишь подстегивают палестинский терроризм и вдохновляют террористическую группировку ХАМАС использовать мирных жителей в качестве живого щита, заявил посол Еврейского государства при ООН Дани Данон.

"Решение верховного комиссар осудить демократическую страну, которая усердно защищает свой суверенитет, при этом полностью проигнорировать террористов из ХАМАС, использующих детей в качестве живых щитов, способствует продолжению террора и воодушевляет на дальнейшую эксплуатацию гражданского населения. Это заявление в очередной раз доказывает, что верховный комиссар не сосредоточен на правах человека, а всего лишь одержим критикой Израиля", - гласит заявление дипломата.

Напомним, что раньше верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль Хусейн обвинил Израиль в применении чрезмерной силы во время еженедельных беспорядков вдоль границы с сектором Газа.

Что примечательно, критикуя Еврейское государство он никак не вспомнил террористическую группировку ХАМАС.
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