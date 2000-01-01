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28.04 06:39   MIGnews.com

Нетаниягу соболезнует семьям утонувших учеников

Премьер-министр Нетаниягу выразил соболезнования родственникам и друзьями старшеклассников, погибших в результате трагического инцидента в Араве.



"Государство Израиль скорбит по поводу гибели десятерых прекрасных, молодых, подающих надежды людей, чьи жизни оборвало стихийное бедствие в Араве. В этот тяжелый час наши сердца с семьями, на которых обрушилось горе, огромное горе, тяжелее которого нет. Жизни их детей прервались в самом начале. Они были полны любовью к стране, любовью к Родине, любовью к народу. Они только хотели отдавать.

Нет слов утешения. Мы обнимаем семьи погибших, их друзей и однокурсников подготовительной программы из "Бней-Цион".

Мы с вами, мы всегда будем с вами. Да будет благословенна их память".
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