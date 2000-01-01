Нетаниягу соболезнует семьям утонувших учеников

"Государство Израиль скорбит по поводу гибели десятерых прекрасных, молодых, подающих надежды людей, чьи жизни оборвало стихийное бедствие в Араве. В этот тяжелый час наши сердца с семьями, на которых обрушилось горе, огромное горе, тяжелее которого нет. Жизни их детей прервались в самом начале. Они были полны любовью к стране, любовью к Родине, любовью к народу. Они только хотели отдавать.
Нет слов утешения. Мы обнимаем семьи погибших, их друзей и однокурсников подготовительной программы из "Бней-Цион".
Мы с вами, мы всегда будем с вами. Да будет благословенна их память".