28.04 06:39 MIGnews.com

Нетаниягу соболезнует семьям утонувших учеников

מדינת ישראל מתאבלת כולה על האסון הכבד בערבה שגדע את חייהם של עשרה צעירים מבטיחים, נפלאים.



אין מילות נחמה, זולת החיבוק שאנו מעניקים למשפחות, לחברים ולתלמידי מכינת "בני ציון".



אנחנו איתכם, תמיד נהיה איתכם.



יהי זכרם ברוך. pic.twitter.com/f1nZk2mTkQ — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 27 апреля 2018 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Нетаниягу выразил соболезнования родственникам и друзьями старшеклассников, погибших в результате трагического инцидента в Араве."Государство Израиль скорбит по поводу гибели десятерых прекрасных, молодых, подающих надежды людей, чьи жизни оборвало стихийное бедствие в Араве. В этот тяжелый час наши сердца с семьями, на которых обрушилось горе, огромное горе, тяжелее которого нет. Жизни их детей прервались в самом начале. Они были полны любовью к стране, любовью к Родине, любовью к народу. Они только хотели отдавать.Нет слов утешения. Мы обнимаем семьи погибших, их друзей и однокурсников подготовительной программы из "Бней-Цион".Мы с вами, мы всегда будем с вами. Да будет благословенна их память".