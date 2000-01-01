27.04 20:55 MIGnews.com

Столтенберг рассказал о двойном подходе к РФ

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НАТО будет продолжать свою политику относительно крепкого сдерживания и обороны в сочетании с диалогом, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по результатам первой сессии заседания министров иностранных дел в пятницу в Брюсселе.По его словам, Североатлантический альянс начал обсуждение с российской стороной и долгосрочных последствий ее внешней и оборонной политики. Также министры иностранных дел НАТО договорились, что политика двойного подхода - сильного сдерживания и обороны в сочетании с диалогом остается в силе.НАТО продолжит подготовку к проведению заседания Совета НАТО-РФ.Столтенберг обсудил с вновь назначенным госсекретарем США Майком Помпео политику НАТО относительно РФ, где основное внимание было сконцентрировано на противодействии гибридным угрозам.