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Либерман: Идея мира на Ближнем Востоке – иллюзия 27.04 20:34   MIGnews.com

Либерман: Идея мира на Ближнем Востоке – иллюзия

Идея достижения мира на Ближнем Востоке является иллюзией, заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в ходе своего официального визита в США.

"Я действительно считаю это чем-то нереальным. Самая большая проблема Ближнего Востока – не Израиль, а арабы. А главная проблема арабов заключается в том, что у них не существует среднего класса", - сказал Либерман, выступая на конференции Вашингтонского института ближневосточной политики 27 апреля.

Он напомнил собравшимся, что Израиль рискует столкнуться с угрозами безопасности на своих границах сильнее любой другой страны.

"На юге, в секторе Газа, у нас есть ХАМАС и "Исламский джихад", на Синае – "Исламское государство", в Ливане – "Хизбалла", в Сирии – "Аль-Каида". И за всеми ними стоят иранцы. Вот какова наша реальность, и мы пытаемся справиться с этой ситуацией. В Вашингтоне у нас действительно очень хорошие друзья. Я считаю, что все очень хорошо осознают всю глубину проблем Израиля", - добавил министр обороны.

Касательно Сирии, Либерман пообещал, что Израиль не даст Ирану там закрепиться.

"Мы не допустим военного присутствия Ирана в Сирии", - сказал политик.

На счет координации между Иерусалимом и Москвой глава Минобороны отметил, что, хоть обе страны преследовали в Сирии различные цели, русские были "очень прагматичными игроками".

"С ними можно договориться. Мы стараемся защищать только собственные интересы безопасности. У нас есть лишь один вопрос, в котором мы никогда не пойдем на уступки – наша безопасность", - подчеркнул он.

Либерман также напомнил, что выступает против ядерного соглашения между западными странами и Ираном.

"Я считаю, что Запад размяк и потерял свою политическую волю и решительность. Сделка с иранцами находится за гранью моего понимания", - заявил он.
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