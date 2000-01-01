27.04 20:34 MIGnews.com

Либерман: Идея мира на Ближнем Востоке – иллюзия

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Идея достижения мира на Ближнем Востоке является иллюзией, заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в ходе своего официального визита в США."Я действительно считаю это чем-то нереальным. Самая большая проблема Ближнего Востока – не Израиль, а арабы. А главная проблема арабов заключается в том, что у них не существует среднего класса", - сказал Либерман, выступая на конференции Вашингтонского института ближневосточной политики 27 апреля.Он напомнил собравшимся, что Израиль рискует столкнуться с угрозами безопасности на своих границах сильнее любой другой страны."На юге, в секторе Газа, у нас есть ХАМАС и "Исламский джихад", на Синае – "Исламское государство", в Ливане – "Хизбалла", в Сирии – "Аль-Каида". И за всеми ними стоят иранцы. Вот какова наша реальность, и мы пытаемся справиться с этой ситуацией. В Вашингтоне у нас действительно очень хорошие друзья. Я считаю, что все очень хорошо осознают всю глубину проблем Израиля", - добавил министр обороны.Касательно Сирии, Либерман пообещал, что Израиль не даст Ирану там закрепиться."Мы не допустим военного присутствия Ирана в Сирии", - сказал политик.На счет координации между Иерусалимом и Москвой глава Минобороны отметил, что, хоть обе страны преследовали в Сирии различные цели, русские были "очень прагматичными игроками"."С ними можно договориться. Мы стараемся защищать только собственные интересы безопасности. У нас есть лишь один вопрос, в котором мы никогда не пойдем на уступки – наша безопасность", - подчеркнул он.Либерман также напомнил, что выступает против ядерного соглашения между западными странами и Ираном."Я считаю, что Запад размяк и потерял свою политическую волю и решительность. Сделка с иранцами находится за гранью моего понимания", - заявил он.