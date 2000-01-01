27.04 19:53 MIGnews.com

Иран назвал Израиль источником всех бед Ближнего Востока

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Израильская "оккупация" палестинских территорий является основной причиной всех конфликтов на Ближнем Востоке, заявил постоянный представитель Ирана в ООН Голамали Хошру.На открытом заседании Совета Безопасности ООН на тему ближневосточной повестки дня, обвинив США и Израиль в том, что их уловки не помогут им скрыть их агрессивную и экспансионистскую политику, а также то, что он является основным источником угрозы миру и безопасности в регионе."Израиль действительно является режимом-изгоем, это неоспоримый факт для международного сообщества, за исключением тех, кто считает незаконную оккупацию, незаконные поселения, апартеид, блокаду и регулярные массовые убийства законными действиями режима который провозгласил себя единственной демократией на Ближнем Востоке", - сказал Хошру.Также иранский дипломат упрекнул США и других членов Совбеха в том, что они предоставили Израилю "чувство исключительности", из-за чего, по его словам, он может безнаказанно подрывать безопасность в регионе."Безнаказанность, которой этот режим пользовалась так долго, не была бы возможна без помощи, которую он получает от США и некоторых заинтересованных групп", - добавил он.