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Македония взялась за реформы, чтобы вступить в ЕС 27.04 18:14   MIGnews.com

Македония взялась за реформы, чтобы вступить в ЕС

В скором времени Македония думает начать диалог о членстве с ЕС, поэтому и направила все свои усилия на осуществление реформ, которые требуются для вступления в Евросоюз, рассказал премьер-министр страны Зоран Заев.

Как известно, Македония получила статус кандидата в 2005 году, тем не менее, переговоры о присоединении остаются заблокированными. Инициатор – Греция, а причина - многолетний спор о названии бывшей югославской республики.

В течение минувшего года Зоран Заев приложил все силы для разрешения спора с Грецией, которая утверждает, что Македония украла название одной из ее провинций, пишет Reuters.

Сообщается, что Греция также блокирует членство Македонии в НАТО.

Заев после встречи с главой ЕС Дональдом Туском заявил, что у Македонии есть конкретная цель, ведь страна никогда не была настолько близка к дате начала переговоров: "Мы работаем над решением проблемы названия. Решение этой проблемы откроет двери для начала переговоров о членстве с ЕС и вступления в НАТО".

Администрация Заева удвоит свои усилия для обеспечения того, чтобы реформы были "более заметными, конкретными и эффективными".
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