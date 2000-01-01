Македония взялась за реформы, чтобы вступить в ЕС

В скором времени Македония думает начать диалог о членстве с ЕС, поэтому и направила все свои усилия на осуществление реформ, которые требуются для вступления в Евросоюз, рассказал премьер-министр страны Зоран Заев.
Как известно, Македония получила статус кандидата в 2005 году, тем не менее, переговоры о присоединении остаются заблокированными. Инициатор – Греция, а причина - многолетний спор о названии бывшей югославской республики.
В течение минувшего года Зоран Заев приложил все силы для разрешения спора с Грецией, которая утверждает, что Македония украла название одной из ее провинций, пишет Reuters.
Сообщается, что Греция также блокирует членство Македонии в НАТО.
Заев после встречи с главой ЕС Дональдом Туском заявил, что у Македонии есть конкретная цель, ведь страна никогда не была настолько близка к дате начала переговоров: "Мы работаем над решением проблемы названия. Решение этой проблемы откроет двери для начала переговоров о членстве с ЕС и вступления в НАТО".
Администрация Заева удвоит свои усилия для обеспечения того, чтобы реформы были "более заметными, конкретными и эффективными".