Иностранные государства соболезнуют Израилю

Rain in Israel is a blessing. But this week that blessing took a tragic turn. Americans are heartbroken by the loss of life resulting from this week’s flash floods. We send our condolences to the families of all the victims and pray for all those who are in mourning. — David M. Friedman (@USAmbIsrael) 27 апреля 2018 г.

I'm following the terrible news coming from the desert. My thoughts are with the hikers hit by the flood. I hope they will all soon be able to get back to their families and friends. — Emanuele Giaufret (@EGiaufretEU) 26 апреля 2018 г.

My thoughts are with families and friends of the ten teenagers who died yesterday in the south of Israel near #NahalTzafit when heavy rain caused flash floods. I wish the survivors of this terrible tragedy a speedy recovery. — Emanuele Giaufret (@EGiaufretEU) 27 апреля 2018 г.

We are saddend to hear the news about the tragic loss of lives caused by flash floods over the last few days. Our thoughts are with the families and friends of those affected. We wish those injured a speedy recovery. — NorwayinIsrael (@NorwayinIsrael) 27 апреля 2018 г.

I am deeply saddened by the tragic loss of young lives in storms near the Dead Sea at #NahalTzafit . Our thoughts are with the bereaved families. — Dutch ambassador to Israel (@GillesBP) 27 апреля 2018 г.

Saddened and shocked by the loss of lives of the 10 students in the Tzafit flood at the #Negev desert. We send our heartfelt condolences to their families and friends. We stand by you #Israel during these hard times, as you've done during our own recent tragic event in #Humboldt. — Deborah Lyons (@lyonsinisrael) 27 апреля 2018 г.

Посол России в Израиле Александр Шеин от имени всего коллектива Посольства и себя лично выражает искренние соболезнования родственникам и друзьям погибших в результате наводнения в долине Арава. pic.twitter.com/h8KD4yD7eC — Russia🇷🇺 in Israel (@israel_mid_ru) 27 апреля 2018 г.

Ряд послов и дипломатов иностранных государств выразили свои соболезнования Израилю и родственникам 10 старшеклассников, погибших во время вчерашнего трагического инцидента в Араве Одним из них стал посол США в Еврейском государстве Дэвид Фридман."В Израиле дождь – это благословение. Но на этой неделе это благословение приобрело трагический поворот. Американцы убиты горем из-за гибели людей, в связи с внезапным наводнением на этой неделе. Мы выражаем свои соболезнования семьям жертв и молимся за всех, кто сейчас переживает траур", - написал дипломат в Twitter.К нему присоединился глава миссии ЕС в Израиле Эмануэль Жафре. Еще до обнаружения пропавших ребят он сообщил, что следит за "ужасными новостями из пустыни" и что мысленно с ними."Мои мысли – с пострадавшими от наводнения туристами. Надеюсь, они скоро смогут вернуться к своим семьям и друзьям", - заявил он до того, как стало известно о гибели 10 пропавших учеников.Когда об этом стало известно, он написал: "Мои мысли - с семьями и друзьями десяти подростков, погибших вчера на юге Израиля около Нахаль Цафит, когда ливни спровоцировали внезапный паводок. Желаю пережившим эту ужасную трагедию скорее поправиться".Выразили свои соболезнования и представители некоторых других европейских государств."Мы огорчены новостями о трагической гибели людей в связи с внезапным наводнением в последние несколько дней. Наши мысли – с семьями и друзьями пострадавших. Мы желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - заявили в микроблоге посольства Норвегии."Я глубоко опечален трагической гибелью молодежи во время шторма около Мертвого моря у Нахаль Цафит. Наши мысли – с семьями погибших", - заявил посол Нидерландов Жиль Бесхур-Плуг.Сразу два канадских дипломата – посол и ее заместитель – также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим."Огорчена и потрясена гибелью 10 учеников из-за паводка у Цафит в пустыне Негев. Мы выражаем искренние соболезнования их семьям и друзьям", - заявила глава дипмиссии Дебора Лион, напомнив, что Израиль также поддержал Канаду после гибели 15 человек в результате ДТП в городе Гумбольдт.Не стала стоять в стороне и Россия, также обнародовав соболезнования в Twitter: