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Саммит в Корее не повод для снятия санкций с КНДР | Фото: Arbeiderpartiet/Flickr27.04 17:12   MIGnews.com

Саммит в Корее не повод для снятия санкций с КНДР

Решение северокорейской проблемы требует еще много работы, поэтому в отношении КНДР международные санкции стоит сохранить, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе сказал, что он приветствует прогресс и то, что оба лидера (главы Южной Кореи Мун Чжэ Ин и Северной Кореи Ким Чен Ын) встретились, пишет Wtop.

Стороны сделали первый шаг, и он воодушевляет, но нужно понимать, что требуется еще много работы.

Генсек альянса отметил важную роль санкционного давления на официальный Пхеньян со стороны международного сообщества.

По его словам, сильное международное давление способствовало формированию той ситуации, которая имеется сегодня. Столтенберг напомнил, что когда он посещал Южную Корею и Японию, с их стороны был четкий сигнал о необходимости продолжать давление, чтобы получить политрешение.
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