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ЕС требует ужесточения санкций против РФ 27.04 15:34   MIGnews.com

ЕС требует ужесточения санкций против РФ

Группа депутатов ЕП просит расширения ограничительных мер в отношении Российской Федерации, письмо направлено лидерам стран-членов ЕС и руководству Евросоюза в Брюсселе, проинформировала представитель внешнеполитической службы сообщества Майя Косьянчич.

Власти ЕС знают об этом письме, сейчас нет никакой конкретики по вопросу - неизвестно, кто получил его, но в вопросе санкций процедура ясна; это касается Совета ЕС, государств-членов, которые должны принимать и одобрять единогласно, пишет ТАСС.

В марте текущего года ЕС продлил до 15 сентября санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из РФ.

Европейский союз, США и ряд других стран ввели санкции против российской стороны четыре года назад. В ответ официальная Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, которые поддержали антироссийские санкции.
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