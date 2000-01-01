27.04 15:11 MIGnews.com
Президент Парагвая хочет перенести посольство в Иерусалим
Уходящий в отставку президент Парагвая в четверг выразил поддержку передислокации посольства своей страны из Тель-Авива в Иерусалим к середине августа.
Об этом в пятницу, 27 апреля пишет газета ABC Color
, передает The Times of Israel
.
Выступая на мероприятии, посвященном 70-летию независимости Израиля, Орасио Картес заявил, что намерен перенести посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим до истечения срока его полномочий.
В Министерстве иностранных дел Израиля отказались комментировать заявление.
Дипломатические чиновники сообщили 10-му каналу, что они скептически относятся к тому, что уходящий президент имеет политическую поддержку в продвижении посольства в течение четырех месяцев.
Отметим, что с 15 августа 2018 года пост президента Парагвая будет занимать Марио Абдо Бенитес, избранный 22 апреля. Согласовано ли с ним решение о переносе посольства в Иерусалим, неизвестно.
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