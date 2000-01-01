27.04 13:48 MIGnews.com
Румыния: президент и премьер рассорились из-за Израиля
Президент Румынии Клаус Йоханнис требует правительство уйти в отставку, после того как премьер-министр Виорика Дэнчелэ и ее команда выразили желание перенести посольство Румынии в Израиле в Иерусалим.
Об этом в пятницу, 27 апреля сообщает The Times of Israel
.
По данным издания, Клаус Йоханнис раскритиковал премьера, прежде всего, по той причине, что Виорика Дэнчилэ не сочла нужным получить президентское разрешение на двухдневное посещение Израиля.
"Это была большая ошибка, потому что во внешней политике, если мы говорим о секретных документах, с президентом следовало бы проконсультироваться", - подчеркнул президент Румынии.
Отметим, что глава правительства Румынии выступает за перемещение дипломатического представительства этой страны в столичный Иерусалим.
Однако президент не поддерживает позицию Дэнчилэ. По его словам, этот вопрос можно решать только после окончательного урегулирования конфликта между Израилем и ПА.
Поделиться
Все по теме
Комментарии