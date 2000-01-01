Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Румыния: президент и премьер рассорились из-за Израиля | Фото:27.04 13:48   MIGnews.com

Румыния: президент и премьер рассорились из-за Израиля

Президент Румынии Клаус Йоханнис требует правительство уйти в отставку, после того как премьер-министр Виорика Дэнчелэ и ее команда выразили желание перенести посольство Румынии в Израиле в Иерусалим.

Об этом в пятницу, 27 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, Клаус Йоханнис раскритиковал премьера, прежде всего, по той причине, что Виорика Дэнчилэ не сочла нужным получить президентское разрешение на двухдневное посещение Израиля.

"Это была большая ошибка, потому что во внешней политике, если мы говорим о секретных документах, с президентом следовало бы проконсультироваться", - подчеркнул президент Румынии.

Отметим, что глава правительства Румынии выступает за перемещение дипломатического представительства этой страны в столичный Иерусалим.

Однако президент не поддерживает позицию Дэнчилэ. По его словам, этот вопрос можно решать только после окончательного урегулирования конфликта между Израилем и ПА.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:11
Президент Парагвая хочет перенести посольство в Иерусалим
14:48
Аргентинец арестован в Израиле за отказ давать жене развод
14:37
Макрон предложил варианты устранения спонсирования террора
14:08
В арабских городах построят технопарки за 20 млн. шекелей
13:28
Опубликована статистика погибших за время борьбы с ИГ
13:09
Родители студента-еврея подали в суд на Северную Корею
12:54
Стали известны имена всех жертв катастрофы в Араве
12:31
Опрос: Большинство евреев США верят в "высшую силу"
12:31
Северная и Южная Корея официально выйдут из состояния войны
12:11
В США открыли первый палестинский музей
11:53
Еврокомиссия будет бороться с неправдивыми новостями
11:44
Майк Помпео посетит Израиль в ближайшие дни
11:09
Кнессет заинтересовался антиизраильскими заявлениями Зуаби
10:15
Ципи Ливни: Израиль плачет и скорбит о погибших детях
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus