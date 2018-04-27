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скриншот с видео YouTube 27.04 12:31   MIGnews.com

Северная и Южная Корея официально выйдут из состояния войны

На встрече глав Северной и Южной Кореи, стороны договорились об официальном прекращении войны до конца текущего года.

В ходе торжественной встречи главы КНДР Ким Чен Ына и президентом Южной Кореи Мун Чжеина, стороны, совместно с делегациями, приняли и обнародовали решение официально прекратить войну между странами, которая длится с 1950 года.

По итогам переговоров была подписана "Декларация Панмунджома за мир, процветание и объединение на Корейском полуострове".

"Оба лидера торжественно заявляют ... что на Корейском полуострове больше не будет войны, и началась новая эпоха мира", - сообщили на CNN.

Главы полуострова договорились о сотрудничестве, которое, как можно скорее, воссоединит корейский народ, снимет напряжение в регионе, будет развивать теснейшее экономическое, политическое и культурное взаимодействие.

"Юг и Север будут активно сотрудничать в целях установления постоянного и устоявшегося мирного режима на Корейском полуострове", - также сообщается в заявлении.

Как сообщалось ранее, президент Южной Кореи Мун Чжеин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели первый официальный дипломатический визит, в ходе которого обсудили воссоединение полуострова.
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