Северная и Южная Корея официально выйдут из состояния войны
На встрече глав Северной и Южной Кореи, стороны договорились об официальном прекращении войны до конца текущего года.
В ходе торжественной встречи главы КНДР Ким Чен Ына и президентом Южной Кореи Мун Чжеина, стороны, совместно с делегациями, приняли и обнародовали решение официально прекратить войну между странами, которая длится с 1950 года.
По итогам переговоров была подписана "Декларация Панмунджома за мир, процветание и объединение на Корейском полуострове".
"Оба лидера торжественно заявляют ... что на Корейском полуострове больше не будет войны, и началась новая эпоха мира", - сообщили на CNN.
Главы полуострова договорились о сотрудничестве, которое, как можно скорее, воссоединит корейский народ, снимет напряжение в регионе, будет развивать теснейшее экономическое, политическое и культурное взаимодействие.
"Юг и Север будут активно сотрудничать в целях установления постоянного и устоявшегося мирного режима на Корейском полуострове", - также сообщается в заявлении.
Как сообщалось ранее, президент Южной Кореи Мун Чжеин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели первый официальный дипломатический визит, в ходе которого обсудили воссоединение полуострова.