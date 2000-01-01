Опрос: Большинство евреев США верят в "высшую силу"
Большинство американских евреев верят в Бога, но не в того Бога, о котором рассказывают в Библии.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в декабре прошлого году и опубликованного в среду исследовательским центром Pew Research Center, сообщает в пятницу, 27 апреля The Times of Israel.
Опросы показывают, то 89% евреев, 99% христиан и 72% людей, не причисляющих себя к основным религиям, в США верят в Бога – итого 90% всех граждан США.
Но только 33% евреев верят в библейского Бога по сравнению с 80% християн.
Согласно данным исследования, большинство евреев верят в "некую высшую силу духа во вселенной".
Отмечается, что в опросе приняли участие 155 евреев, так что погрешность находится в пределах 12,9%.