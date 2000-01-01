Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Опрос: Большинство евреев США верят в `высшую силу` | Фото:27.04 12:31   MIGnews.com

Опрос: Большинство евреев США верят в "высшую силу"

Большинство американских евреев верят в Бога, но не в того Бога, о котором рассказывают в Библии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в декабре прошлого году и опубликованного в среду исследовательским центром Pew Research Center, сообщает в пятницу, 27 апреля The Times of Israel.

Опросы показывают, то 89% евреев, 99% христиан и 72% людей, не причисляющих себя к основным религиям, в США верят в Бога – итого 90% всех граждан США.

Но только 33% евреев верят в библейского Бога по сравнению с 80% християн.

Согласно данным исследования, большинство евреев верят в "некую высшую силу духа во вселенной".

Отмечается, что в опросе приняли участие 155 евреев, так что погрешность находится в пределах 12,9%.
Поделиться
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:28
Опубликована статистика погибших за время борьбы с ИГ
13:09
Родители студента-еврея подали в суд на Северную Корею
12:54
Стали известны имена всех жертв катастрофы в Араве
12:31
Северная и Южная Корея официально выйдут из состояния войны
12:11
В США открыли первый палестинский музей
11:53
Еврокомиссия будет бороться с неправдивыми новостями
11:44
Майк Помпео посетит Израиль в ближайшие дни
11:09
Кнессет заинтересовался антиизраильскими заявлениями Зуаби
10:52
Израиль в ООН: Иран собрал 80 тысяч боевиков в Сирии
10:15
Ципи Ливни: Израиль плачет и скорбит о погибших детях
10:08
Галь Гадот оказалась вовлечена в скандал
09:48
Натали Портман назвали "красивой, но не очень умной"
09:37
Лидеры Южной и Северной Кореи впервые провели переговоры
09:08
Польша возмущена заявлением США про закон о Холокосте
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus