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Фото: pixabay.com - DieElchin 27.04 11:53   MIGnews.com

Еврокомиссия будет бороться с неправдивыми новостями

Еврокомиссия выступила на заседании в Брюсселе с вариантами решения пробем "фейковых новостей" с докладом под названием "Преодоление онлайн-дезинформации: европейский подход".

В докладе признается глобальная проблема фейковых новостей и разъясняется, как интернет способствует их распространению "в масштабах, со скоростью и точностью выбора цели, являющимися беспрецедентными", - передали сообщение на DW.

Также добавил, что "кампании по дезинформации со стороны третьих стран могут быть частью гибридных угроз для внутренней безопасности, включая избирательные процессы, в частности в сочетании с кибератаками".

Так, для борьбы с фейковыми новостями, Еврокомиссия предлагает создать форум для собраний представителей интернет-медиа, печатных СМИ, рекламодателей и других представителей отраслей журналистики, которые с помощью метода мозгового штурма разрабатывали разнообразные методы, включая некий кодекс, борьбы с фейками. Результаты собрания подобной комиссии должны быть опубликованы в июле текущего года, после чего Еврокомиссия приймет решение о целесообразности организации.

Помимо прочего, в докладе привели пример стран-растпространителей фейков и, хоть и не указали прямо, однако намекнули: "Например, военная доктрина России открытым текстом признает информационную войну одной из сфер своего действия".
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