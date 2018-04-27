Ким Чен Ын привез Мун Чжеину подарок из Северной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын привез южнокорейскому президенту Мун Чжеину в подарок коробочку гречневой лапши и предложил сьесть ее во время праздничного ужина.
Речь идет о традиционной северокорейской гречневой лапше нэнмён. Ким Чен Ын посоветовал Мун Чжеину попробовать подарок "сегодня вечером на банкете", об этом сообщили на Lenta.ru.
Лидеры двух Корей встретились 27 апреля и провели первый официальный дипломатический визит, в ходе которого обсудили воссоединение полуострова, а также договорились закончить войну, длившуюся годами и наладить железнодорожное сообщение между странами.