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скриншот с видео YouTube 28.04 02:33   MIGnews.com

Ким Чен Ын привез Мун Чжеину подарок из Северной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын привез южнокорейскому президенту Мун Чжеину в подарок коробочку гречневой лапши и предложил сьесть ее во время праздничного ужина.

Речь идет о традиционной северокорейской гречневой лапше нэнмён. Ким Чен Ын посоветовал Мун Чжеину попробовать подарок "сегодня вечером на банкете", об этом сообщили на Lenta.ru.

Лидеры двух Корей встретились 27 апреля и провели первый официальный дипломатический визит, в ходе которого обсудили воссоединение полуострова, а также договорились закончить войну, длившуюся годами и наладить железнодорожное сообщение между странами.
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