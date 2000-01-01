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Майк Помпео посетит Израиль в ближайшие дни | Фото:27.04 11:44   MIGnews.com

Майк Помпео посетит Израиль в ближайшие дни

После участия в саммите НАТО в Брюсселе новый государственный секретарь США Майк Помпео намерен побывать с официальными визитами в нескольких ближневосточных государствах, включая Израиль.

Об этом в пятницу, 27 апреля сообщает The Times of Israel со ссылкой на пресс-секретаря американского политика Хизер Нойерт.

По словам влиятельного политика, в самое ближайшее время новый руководитель Государственного департамента США также побывает в Иордании и в Саудовской Аравии.

Нойерт объяснила, что государства для первых официальных визитов Помпео визитов были выбраны с тем, чтобы подчеркнуть их "важность как ключевых союзников и партнеров в регионе".

Отмечается, что Майк Помпео будет принимать участие в саммите и проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО.

Затем он отправится в Эр-Рияд, Иерусалим и Амман, чтобы обсудить с местными политиками ситуацию в регионе и вопросы двухсторонних отношений, прежде чем вернуться в США 30 апреля.
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