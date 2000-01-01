27.04 11:44 MIGnews.com
Майк Помпео посетит Израиль в ближайшие дни
После участия в саммите НАТО в Брюсселе новый
государственный секретарь США Майк Помпео намерен побывать с официальными визитами в нескольких ближневосточных государствах, включая Израиль.
Об этом в пятницу, 27 апреля сообщает The Times of Israel
со ссылкой на пресс-секретаря американского политика Хизер Нойерт.
По словам влиятельного политика, в самое ближайшее время новый руководитель Государственного департамента США также побывает в Иордании и в Саудовской Аравии.
Нойерт объяснила, что государства для первых официальных визитов Помпео визитов были выбраны с тем, чтобы подчеркнуть их "важность как ключевых союзников и партнеров в регионе".
Отмечается, что Майк Помпео будет принимать участие в саммите и проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО.
Затем он отправится в Эр-Рияд, Иерусалим и Амман, чтобы обсудить с местными политиками ситуацию в регионе и вопросы двухсторонних отношений, прежде чем вернуться в США 30 апреля.
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