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flickr 27.04 09:53   MIGnews.com

ХАМАС: "Угрозы Аббаса нас не запугают!"

По словам одного из лидеров ХАМАСа, власти Газы не запугать угрозой сокращения финансирования, что стало сигналом о скором обострении напряженности между террористической организацией и председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Аббас пригрозил предпринять "беспрецедентные" финансовые шаги, чтобы заставить ХАМАС уступить контроль в Газе, на территории, которую группировка захватила в 2007 году. Попытки примирения между соперничающими правительствами на территории Иудеи и Самарии и в Газе потерпели неудачу.

Новые усилия палестинской администрации восстановить свои позиции в секторе Газа опережает встречу Аббаса с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме на следующей неделе. Аббас находится под давлением, чтобы показать, что он представляет всех палестинцев, в том числе в Газе.

Халил аль-Хая, второй по величине лидер ХАМАСа в секторе Газа, заявил в среду Associated Press, что Аббасу не ничего удастся, "если он попытается поставить Газу на колени или рассчитывает завоевать нашу лояльность силой".

Аббас встретился с высшими должностными лицами из своего движения ФАТХ на территории Иудеи и Самарии в среду вечером, 26 апреля, чтобы обсудить дальнейшие сокращения заработной платы и субсидий для сектора Газа.

Текущие выплаты заработной платы были направлены на обеспечение лояльности к Аббасу, но непреднамеренно также поддерживали ХАМАС, путем вливания денежных средств в хрупкую экономику сектора Газа.

Газа, крошечная территория, в которой проживает 2 миллиона человек, понесла все большие трудности с момента захвата ХАМАСом, что вызвало блокаду границы со стороны Израиля и Египта. В последние годы жители Газы претерпели веерные отключения электричества, и теперь электричество доступно всего на 6 часов в день.

Аль-Хайя предупредил в интервью, что дальнейшее давление на сектор Газа может иметь неприятные последствия. Аль-Хая также сказал, что ХАМАС планирует обнародовать свою новую политическую программу в понедельник.

Этот манифест рассматривается как попытка изолированного на международном уровне ХАМАСа улучшить отношения с Египтом и Западом и представить более умеренный образ, который поможет ему выйти из списков террористов.

В программе ХАМАС характеризует себя как движение сопротивления палестинцев против израильской оккупации, опуская ссылки на "священную войну" против евреев.
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