27.04 07:42 MIGnews.com

Последствия кризиса в Газе ударят по Израилю и региону

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Тяжелейший экономический кризис в Газе может стать причиной внутренних столкновений, которые приведут к прямым последствиям для Израиля и региона, предупреждают палестинские чиновники.В Газе в среднем электричество подается три часа в день, инфраструктура разрушена, 95% воды непригодны для питья.Последний кризис начался после того, автономия выдвинула ультиматум ХАМАСу. Автономия обвиняет ХАМАС в том, что тот организовал “теневое правительство”, реально правящее Газой и выделяемыми ПА фондами, и полностью пренебрегает официальным “правительством национального единства”. Автономия угрожает полностью прекратить перевод денег в Газу в случае, если теневое правительство не будет расформировано.Согласно сообщениям в палестинской прессе, автономия намерена, на первом этапе, сократить финансирование Газы на 30%.По оценкам наблюдателей, Абу Мазен не решится полностью “закрутить гайки” и пойти на действия, которые нанесут физический ущерб жителям Газы. Со своей стороны, ХАМАС не хочет краха правительства национального единства, поскольку это лишит его последней тени легитимности в глазах арабского мира. Вместе, это приведет к затяжному и болезненному кризису.