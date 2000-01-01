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flickr 27.04 07:50   MIGnews.com

Либерман: "Израиль не пустит Иран на Голанские высоты"

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил российским министрам во время встречи в Москве в среду, что Израиль "не допустит концентрации сил Ирана и "Хизбаллы"на Голанских высотах".

Выступая вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, Либерман выразил обеспокоенность Израиля тем, что Иран использует территорию Сирии для контрабанды оружия ливанской террористической группировке "Хизбалла" - что-то, по мнению Израиля, терпеть нельзя.

Во время своего визита в Москву в марте премьер-министр Биньямин Нетаниягу также предостерег от попыток Ирана создать террористический плацдарм против Израиля на Голанских высотах, заявив израильским журналистам, что он выразил президенту России Владимиру Путину "решительное сопротивление иранской позиции в Сирии".

Со времени своего военного вмешательства в Сирии в сентябре 2015 года Россия установила военный союз с Ираном и "Хизбаллой", оба из которых жизненно важны для выживания режима президента Сирии Башара Асада.

Несмотря на союз России как с Ираном, так и с "Хизбаллой", Израиль и Россия сохранили уровень координации в области безопасности, чтобы предотвратить конфликты между их военными силами в Сирии, где Москва борется против противников режима Асада, а Израиль иногда совершает авиаудары по конвоям оружия "Хизбаллы".

В среду Либерман отметил, что "уже прошли 9 встреч между представителями ЦАХАЛа и представителями российской армии", и сказал, что механизм координации "доказал свою эффективность в предотвращении ненужного конфликта".

Помимо встречи с российскими официальными лицами, Либерман также присутствовал на шестой ежегодной Московской конференции по международной безопасности во время своего визита.

Либерман также обсудил растущий гуманитарный кризис в секторе Газа, где нехватка топлива угрожает оставить анклав без электричества.

"ХАМАС собирает налоги с жителей сектора Газа, но вместо того, чтобы использовать их для благосостояния жителей и улучшения условий жизни в Газе, он инвестирует их в производство ракет и копание туннелей", - сказал он.

"Проблема не между Израилем и палестинцами, а во внутренним конфликте между палестинцами, внутри ФАТХ, между ХАМАСом и ФАТХом, и действительно между Рамаллой и Газой", - добавил Либерман.

Во вторник один высокопоставленный офицеров ЦАХАЛа заявил, что надвигающееся прекращение подачи электроэнергии в секторе Газа может привести к конфликту между ХАМАСом и Израилем.
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