27.04 07:07 MIGnews.com

"Мы не можем допустить иранского развертывания в Сирии"

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Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац находится с официальным визитом в Вашингтоне.Кац заявил, что он намерен оказать давление на американских законодателей и чиновников в Белом Доме, с тем, чтобы добиться установления дополнительных санкций против Ирана и “Хизбаллы” Кац пояснил, что Израиль заинтересован в том, чтобы добиться понимания с администрацией Трампа относительно иранского присутствия в Сирии после окончания гражданской войны.Кац заявил: “Нельзя позволить размещения иранских сил на сирийской земле - ни сухопутных, ни воздушных, ни морских. Это и стратегически, и морально важно”.Кац говорит о том, что подобной цели можно добиться путем серии дипломатических шагов совместно с Россией и “санкций и других средств сдерживания” в отношении Ирана и “Хизбаллы”.По оценкам израильских официальных источников, на территории Сирии находится до 25 тысяч иностранных боевиков, прямо контролируемых иностранными государствами - такими, как Иран и Саудовская Аравия.