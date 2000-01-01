28.04 07:14 MIGnews.com

Иран: удары Израиля по Сирии помогают терористам

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Министр обороны Ирана Хосейн Дехган уверен в том, что удары Израиля и США по Сирии направлены на помощь террористам."Сперва по региону был нацелен удар США, в том числе и авиабаза Шайрат в САР, в дополнение к ударам Израиля, которые происходят время от времени. Эти удары осуждаются всеми и нацелены только на поддержку террористов, усиливая их", — цитирует RT слова иранского министра.По его мнению, данные операции помогают террористам."Удары направлены на усиление позиций террористов, давая им возможность продолжать атаки. Они говорят террористам: у вас есть серьезные защитники, не волнуйтесь и воюйте", — резюмировал Хосейн Дехган.