27.04 20:55 MIGnews.com

Меркель: британцам не следует питать иллюзий насчет Brexit

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Канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что Соединенное Королевство "не может и не будет иметь такие же права, как у стан-членов Евросоюза". Об этом она заявила в обращении к Бундестагу в четверг, 27 апреля.Канцлер отметила, что ожидает от Британии "четких и конструктивных" переговоров. По ее мнению, результатом переговоров должно стать всеобъемлющее соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС.При этом договор должен быть выгоден как Великобритании, так и Евросоюзу.Также Меркель напомнила, что необходимо решить сложные финансовые вопросы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза.