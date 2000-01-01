Меркель: британцам не следует питать иллюзий насчет Brexit
Канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что Соединенное Королевство "не может и не будет иметь такие же права, как у стан-членов Евросоюза". Об этом она заявила в обращении к Бундестагу в четверг, 27 апреля.
Канцлер отметила, что ожидает от Британии "четких и конструктивных" переговоров. По ее мнению, результатом переговоров должно стать всеобъемлющее соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС.
При этом договор должен быть выгоден как Великобритании, так и Евросоюзу.
Также Меркель напомнила, что необходимо решить сложные финансовые вопросы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза.