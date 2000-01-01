27.04 21:48 MIGnews.com

Биби созвал совещание касательно помощи пережившим Холокост

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал сегодня специальную группу министров, созданную с целью оказания помощи пережившим Катастрофу.Во встрече приняли участие министр внутренних дел Арье Дери, министр здравоохранения Яаков Лицман министр социального обеспечения Хаим Кац, министр юстиции Айелет Шакед, министр абсорбции Софа Ландвер, заместитель министра финансов Ицхак Коэн, глава управления по делам переживших Холокост министерства финансов Офра Рос и генеральный директор "Центра организаций переживших Катастрофу в Израиле" Ави Розенталь.В ходе встречи обсуждался вопрос о том, что, помимо субсидий и льгот, на которые имею право пережившие Холокост, есть и другие услуги в социальной сфере и сфере здравоохранения, предоставляемые правительством, реализация которых затруднена. Отмечается, что не был проведен подробный анализ потребностей каждого человека, пережившего Катастрофу, например доступность жилых помещений, социальное жилье, покупка медикаментов не из списка корзины лекарств. Кроме того, ввиду старения людей, переживших Холокост, существует необходимость расширения и изменения ряда предоставляемых сегодня услуг.Данная встреча, созванная сегодня премьер-министром Биньямином Нетаниягу, стала первой из серии совещаний, призванных обеспечить решение упомянутых проблем.Премьер-министр поручил министерствам удостовериться в том, что каждый переживших Катастрофу человек гарантированно получит весь объем правительственной помощи и услуг.На совещании было решено, что список переживших Катастрофу, не получающих всех услуг в полной мере, будет передан из министерства социального обеспечения в управление по делам переживших Холокост министерства финансов. Министр внутренних дел Арье Дери обеспечит увеличение скидки на земельный налог для людей, переживших Холокост. Премьер-министр поручил генеральному директору своего министерства Эли Грунеру и заместителю министра финансов Ицхаку Коэну изучить главы отчета государственного контролера, касающиеся помощи пережившим Катастрофу, сформулировать решения проблем и представить их группе министров в следующем месяце.