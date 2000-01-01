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flickr 28.04 06:31   MIGnews.com

Постпред США в ООН призвала оказать давление на РФ

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сделала заявление о том, что Совбезу ООН нужно оказать давление на РФ.

Это необходимо для того, чтобы способствовать разрешению конфликта в Сирийской Арабской Республике, подчеркнула постпред Соединенных Штатов при ООН, передает "Политика Сегодня".

Хейли заявила, что Россия якобы прикрывает сирийский режим и не допускает им гуманитарную помощь.
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