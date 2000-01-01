28.04 06:31 MIGnews.com
Постпред США в ООН призвала оказать давление на РФ
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сделала заявление о том, что Совбезу ООН нужно оказать давление на РФ.
Это необходимо для того, чтобы способствовать разрешению конфликта в Сирийской Арабской Республике, подчеркнула постпред Соединенных Штатов при ООН, передает "Политика Сегодня
".
Хейли заявила, что Россия якобы прикрывает сирийский режим и не допускает им гуманитарную помощь.
Поделиться
Все по теме
Комментарии