27.04 20:31 MIGnews.com

Йоав Галант: Визит Трампа - недвусмысленный сигнал Путину

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Министр строительства генерал-майор запаса Йоав Галант (“Кулану”) выступил на форуме модернизации строительных технологий, прошедшем в Тель-Авиве, где сделал ряд заявлений по поводу внешней политики и ситуации на Ближнем Востоке.“Наш враги должны знать: защиту своих интересов мы будем отстаивать, прилагая все необходимые силы, - в частности, заявил министр. - Грядущий визит президента США Дональда Трампа в Израиль - это важный сигнал для России о необходимости прекратить ирано-шиитский захват Сирии”.По мнению Галанта, визит Дональда Трампа в Израиль демонстрирует кардинальное изменение ближневосточной политики США и перемещение Израиля на ключевое место в списке приоритетов новой американской администрации.“Трамп демонстрирует Путину, что Израиль и США не намерены допустить создание шиитской оси Ирана, Сирии и “Хизбаллы” под покровительством России в нашем регионе”, - подчеркнул министр.