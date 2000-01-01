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Москва осуждает удар ВВС Израиля в районе аэропорта Дамаска | Фото: Thinkstock27.04 18:38   MIGnews.com

Москва осуждает удар ВВС Израиля в районе аэропорта Дамаска

Необходимо уважать суверенитет Сирии и воздерживаться от действий, которые ведут к повышению напряженности в регионе, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя информацию об израильском ударе в районе аэропорта Дамаска.

"Мы по-прежнему считаем, что все страны должны воздерживаться от каких-то действий, которые ведут к повышению напряженности в неспокойном регионе, выступаем за уважение суверенитета Сирийской Арабской Республики и за то, чтобы Сирийская Арабская Республика была политически целостным, единым и суверенным государством", – приводит слова Пескова ТАСС.

На вопрос о том, предупреждал ли Тель-Авив российское руководство заранее об этих ударах, представитель Кремля сказал, что "между Москвой и Израилем действительно ведется обмен информацией по различным каналам".

"Наши генштабы находятся в процессе постоянного диалога", – добавил Песков.

В российском МИД также призвали уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Москва осуждает акты агрессии против Дамаска.

Ранее сирийское агентство новостей (САНА) со ссылкой на военный источник сообщило, что Израиль нанес несколько ракетных ударов по одному из военных объектов к юго-западу от аэропорта.

В свою очередь, по данным агентства Reuters, целью атаки стал склад ливанской группировки "Хизбалла".
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