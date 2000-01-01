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ЮНЕСКО намерена принять новую антиизраильскую резолюцию | Фото: Thinkstock27.04 16:55   MIGnews.com

ЮНЕСКО намерена принять новую антиизраильскую резолюцию

Специальный комитет ООН, ведающий вопросами образования, науки и культуры ЮНЕСКО планирует принять новую антиизраильскую резолюцию, отрицающую суверенитет Израиля над Иерусалимом.

Более того, ЮНЕСКО оспорит право Израиля на осуществление какой – либо деятельности в этом городе.

Предполагается, что голосование пройдет во вторник, 2 мая – в день независимости Израиля.

Посольства Израиля в 58 странах, входящих в состав исполнительного совета организации и МИД Израиля, работают над тем, чтобы убедить как можно больше государств проголосовать против резолюции.

Администрация Трампа также работает над тем, чтобы оказать давление на ЮНЕСКО и страны-члены, чтобы отложить голосование или альтернативно выступить против резолюции.

В первоначальном варианте проекта представленного арабскими странами, говорилось, что "любые действия, предпринятые Израилем как оккупационной державой, по навязыванию своих законов, юрисдикции и управления в Иерусалиме являются незаконными и, как следствие, не имеющими юридической силы".
Несмотря на то, что в настоящий момент текст резолюции корректируется представителями десяти европейских стран, в Израиле опасаются, что даже отредактированный вариант не сулит ничего хорошего нашему государству.

"Руководство ЮНЕСКО отказывается прекратить политизацию, которая подрывает статус организации. В отличие от рекомендации Генерального директора ЮНЕСКО, обещаний и заявлений, сделанных в прошлом году, орган возвращается к своим анти-израильским политическим решениям, отрицая правомочность любой нашей деятельности в Иерусалиме. Нельзя забывать предыдущие решения, отрицающие еврейскую связь с городом и постоянные осуждения Израиля, как стороны конфликта с Газой" – заявил высокопоставленный чиновник Израиля, комментируя предстоящее голосование.
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