27.04 21:23 MIGnews.com

В ООН признали, что Россия адаптировалась к санкциям

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Экономика России адаптировалась к ограничительным мерам США и Евросоюза. Об этом заявил спецдокладчик Совета ООН по правам человека Идрис Джазари.В докладе Джазари отмечает, что российская экономика после падения основных показателей в 2017 году перешла в фазу роста."То есть произошла адаптация к ситуации. Мне представляется, что, если санкции останутся, они не будут оказывать драматического воздействия на ситуацию в России", – отметил Джезари на встрече с председателем комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом.Представитель Совета ООН добавил, что в России происходит адаптация к политике торговых партнеров, возникают новые структуры и приходят новые инвесторы.По его словам, новые модели торговли на первоначальном этапе потребуют определенных затрат, однако в дальнейшем их эффективность вырастет.Представитель СПЧ ООН подчеркнул, что результатом санкционной политики стал ущерб не целевой стране, а всей системе международной торговли в целом.