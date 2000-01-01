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В ООН признали, что Россия адаптировалась к санкциям | Фото: Thinkstock27.04 21:23   MIGnews.com

В ООН признали, что Россия адаптировалась к санкциям

Экономика России адаптировалась к ограничительным мерам США и Евросоюза. Об этом заявил спецдокладчик Совета ООН по правам человека Идрис Джазари.

В докладе Джазари отмечает, что российская экономика после падения основных показателей в 2017 году перешла в фазу роста.

"То есть произошла адаптация к ситуации. Мне представляется, что, если санкции останутся, они не будут оказывать драматического воздействия на ситуацию в России", – отметил Джезари на встрече с председателем комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом.

Представитель Совета ООН добавил, что в России происходит адаптация к политике торговых партнеров, возникают новые структуры и приходят новые инвесторы.

По его словам, новые модели торговли на первоначальном этапе потребуют определенных затрат, однако в дальнейшем их эффективность вырастет.

Представитель СПЧ ООН подчеркнул, что результатом санкционной политики стал ущерб не целевой стране, а всей системе международной торговли в целом.
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