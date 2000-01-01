27.04 15:20 MIGnews.com

Премьер-министр Сербии созвал экстренное заседание

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Премьер-министр Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание правительства из-за того, что Франция отказалась выдать стране экс-премьера непризнанного Косова Рамуша Харадиная, сообщает национальное телевидение Сербии РТС.Ранее апелляционный суд города Кольмар (Франция) отклонил запрос Сербии на экстрадицию Харадиная. 4 января французская полиция арестовала его по запросу Белграда в связи с обвинениями в военных преступлениях, совершенных во время конфликта в Косове и Метохии в 1998-1999 годах.Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии заподозрил Харадиная, который является одним из бывших командиров "Освободительной армии Косова", в пытках и жестоком обращении, нарушении законов и обычаев войны. Суд потребовал приговорить его к 20 годам лишения свободы, но его дважды оправдали. По словам судей, процессы проходили «в атмосфере запугивания свидетелей».Рамуш Харадинай был премьером самопровозглашенной республики Косово с декабря 2004-го по март 2005 года. В 2015 году его задержали в Любляне, но отпустили через несколько дней.