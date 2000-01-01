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Россия может поставить Сирии системы ПРО Бук-3 27.04 15:37   MIGnews.com

Россия может поставить Сирии системы ПРО Бук-3

Виктор Озеров, сенатор и председатель Высшего Комитета по Обороне, в интервью sputnik news сообщил, что Россия намерена усилить противовоздушную оборону Сирии - после американского удара крылатыми ракетами по сирийскому военному аэропорту Шайрат.

Озеров заявил: “Поставки оборонительных систем Сирии могут стать приоритетом, и это не создаст дополнительной нагрузки на российскую военную индустрию”.

Ранее в интервью иностранной прессе президент Башар Асад сообщил, что по его оценке, до 50% оборонительных систем Сирии уничтожены в ходе продолжающейся шесть лет гражданской войны.

Сирийские источники утверждают, что в настоящий момент между сирийцами и русскими идут переговоры о поставке систем ПРО BUK-M3, которые в состоянии сбивать крылатые ракеты Томагавк.

Кроме Сирии, Буки желает получить Египет. Система может сбивать ракеты на дальности до 70 км и на высоте до 35 км. Бук также якобы может сбивать ракеты, летящие на высоте пяти метров.
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