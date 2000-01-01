28.04 09:23 MIGnews.com

Новый Железнодорожный Ближний Восток

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Недавно министр по делам транспорта и разведки Исраэль Кац выступил с новой инициативой ближневосточного урегулирования. На сей раз — на основе… развития сети железных дорог, которые, по замыслу автора, должны соединить Израиль, Палестинскую автономию, Иорданию и Саудовскую Аравию.Строительство подобной ж/д ветки, по мнению Исраэля Каца, создаст предпосылки для небывалого экономического сотрудничества и формирования израильско-суннитского военного союза, необходимого региону для борьбы с шиитскими исламскими экстремистами Ирана, Хизбаллы и пр.Как сообщают в СМИ, свою инициативу министр транспорта и разведки представил на рассмотрение администрации президента Трампа и получил предварительное одобрение Вашингтона.Сразу отметим, что популярный в своей партии ликудовский политик Исраэль Кац входит в число наиболее толковых и деятельных министров израильского правительства. На его счету — множество разнообразных начинаний и проектов, которые внесли позитивные изменения в ситуацию с дорожной инфраструктурой и общественным транспортом в Израиле. Кац не принадлежит к “левому крылу” правящей партии, считаясь “правым”.Это обстоятельство очень красноречиво свидетельствует о том, на каком уровне до сих пор находится мышление самых ярких и последовательных участников израильского светского правого лагеря.Как показывает новая “региональная мирная инициатива” министра Каца, которая, скорее всего, будет одобрена и поддержана на самом высоком уровне в правительстве и в партии Ликуд — левым и правым политикам светского лагеря Израиля все еще не дает покоя миротворческий зуд, некое болезненное стремление во что бы то ни стало создать утопический “Новый Ближний Восток” (именно так называлась вышедшая в 1993 году книга главного израильского “миротворца”, идеолога “соглашений Осло”, Шимона Переса).Все “здание” идеи Каца зиждется на старой утопической концепции материалистов-агностиков времен Жана-Жака Руссо, состоящей в том, что экономическое процветание и просвещение напрямую приводят к искоренению зла в душах людей, и что причины существования всего плохого в этом мире — не результат свободного внутреннего выбора человека, но — производная недостаточно хороших материальных условий существования, а также — следствие недостатка научных знаний.Иначе наивную идею железной дороги в качестве панацеи для урегулирования израильско-арабских отношений — не объяснишь.В данной связи вспоминается, как во времена премьер-министра Ариэля Шарона тогдашний президент США, Дж. Буш, один из самых про-израильски настроенных политиков Запада за всю современную историю — узнав о планах “одностороннего отступления” Израиля из сектора Газы, был просто шокирован. Он не мог поверить, что Ариэль Шарон, “герой израильских войн”, к которому он испытывал глубочайшее уважение, способен на такой шаг, идущий вразрез с очевидными интересами и правами Израиля, угрожающий его безопасности. После этих событий Буш резко охладел к израильским лидерам и демонстративно устранился от участия в израильских делах.Новый президент США Дональд Трамп, изначально демонстрировавший самую горячую и искреннюю симпатию к Израилю, при всем своем здравом понимании ситуации в мире и на Ближнем Востоке и способности (в отличие от леволиберальных политкорректных филистеров) различать добро и зло, все же — не может стать “большим сионистом”, нежели израильские лидеры.Между тем, израильские лидеры раз за разом посылают “сигналы”, которые не могут не запутать даже самых дружественных Израилю обитателей Белого дома.Уже сама продвигаемая сегодня израильским руководством идея предпочтения суннитов шиитам, в то время, как и те и другие, враждуя между собой, одинаково ненавидят Израиль и евреев и желают еврейскому государству уничтожения — наносит мощный удар по возможной поддержке Вашингтоном Израиля в его противостоянии врагу.Лишь в пораженных миротворческими утопиями головах израильских лидеров может родиться наивная вера, что с помощью железнодорожных путей и миротворческих “мантр”, заклятые враги Израиля сунниты — вдруг станут его союзниками и друзьями. В реальности на это нет никаких шансов — так же, как ничто не способно, например, заставить ртуть и воду слиться единую эмульсию.Не справится с этой задачей и декларируемая новыми утопистами задача совместной борьбы Израиля и суннитских сил с шиитами и Ираном. Даже временный, тактический союз Израиля и суннитских режимов — крайне маловероятен. И уж никакой речи быть не может о перерастании такого тактического союза в более глубокое и долгосрочное сотрудничество. По той простой причине, что сунниты — такие же “правоверные мусульмане”, как и шииты. Для тех и других отступиться от базовых требований своей религии в пользу “дружбы и сотрудничества с Израилем” — подобно “духовной смерти”.Единственным реальным следствием выдвижения подобных миротворческих инициатив — станет максимальное снижение того позитивного внешнеполитического потенциала, который несет с собой для еврейской страны приход в США и в Европе к власти антиисламских сил, нового поколения лидеров, не отождествляющих себя с прогнившей леволиберальной политкорректной политикой Запада последних десятилетий.